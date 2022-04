Utrechtse dierenambulance en Rijkswaterstaat rukken uit voor kuikentje op de snelweg

Medewerkers van Rijkswaterstaat en de Utrechtse dierenambulance hebben een ganzenkuikentje uit een benarde situatie gehaald. Het dier liep namelijk in de middenberm van de A27.

“Dit ganzenkuikentje was flink aan de wandel, ze liep namelijk op de A27 tussen de snelwegen in”, schrijft de dierenambulance op sociale media. Hoe het kleine gansje een deel van de snelweg is overgestoken en daarbij niet is aangereden mag een klein wonder worden genoemd.

Het kuikentje werd ontdekt door Rijkswaterstaat. Met behulp van weginspecteurs heeft de dierenambulance het gansje gevangen en meegenomen. Het dier verblijft nu bij de vogelopvang in Utrecht.