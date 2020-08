Utrechtse dierenambulance helpt vos tijdens warm weer

De Utrechtse dierenambulance heeft vrijdag een jonge vos geholpen die het vanwege het warme weer even zwaar had. Het dier liep in de omgeving van Stadion Galgenwaard.

De vos liep volgens de dierenambulance al enige tijd rond in het gebied. “In eerste instantie hoopten we dat hij zelf een plek zou zoeken om verder te vertoeven maar helaas gebeurde dat niet”, is te lezen in een facebookbericht.

Vanwege de hitte van vrijdag was het dier erg verzwakt. Medewerkers van de dierenambulance hebben daarom besloten de vos mee te nemen.

Opvang

Nadat hij had gegeten en gedronken ging het alweer beter. De vos is meegenomen naar de opvang waar hij verder kan herstellen.

In een video op Facebook is te zien hoe de vos een bakje voer leegeet. “Wat een pracht exemplaar”, aldus de dierenambulance.