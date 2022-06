Utrechtse dierenambulance waarschuwt voor het gevaar van kantelramen voor katten

De Dierenambulance Utrecht waarschuwt voor het gevaar van kantelramen. Meerdere katten zijn door deze constructie namelijk al om het leven gekomen.

Ook dinsdag kreeg de dierenambulance een melding over een kat die vastzat in een kantelraam én ook dit dier overleefde dat niet. “Dit was niet de eerste deze maand. Daarom willen wij dit bij iedereen onder de aandacht brengen”, schrijft de Dierenambulance Utrecht op sociale media.

Het gaat niet alleen om de kantelramen van katteneigenaren. Bij alle meldingen van afgelopen periode kwamen de katten namelijk vast te zitten in de ramen van andere mensen.

Zodra het dier tussen het raam en het kozijn vast zit zakt het steeds verder naar beneden, waardoor de kat stikt of de organen worden verdrukt. “Wij beseffen ons tegelijktijdig dat men hier niet over nadenkt, vandaar dit bericht”, aldus de dierenambulance.

Pas op: hieronder staat een foto die voor sommige mensen schokkend kan zijn.