Utrechtse digitale experts gaan lokale ondernemers en organisaties helpen

Verschillende Utrechtse digitale experts gaan wekelijks gratis online spreekuren houden voor ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis en vragen hebben over het werken in een digitale omgeving. De bureaus gaan helpen met vragen als: hoe richt ik snel een online omgeving in voor mijn fysieke winkel die niet meer open mag? Hoe kom ik online van mijn winkelvoorraden af? Hoe verzorg ik digitaal onderwijs?

In deze tijd van ‘afstand houden’ is de maatschappij meer en meer afhankelijk van digitale hulpmiddelen om te blijven functioneren. Er wordt veel gebruik gemaakt van videobellen en consumenten bestellen meer goederen online. Toch zijn niet alle ondernemers, scholen, lokale overheden en verpleeghuizen al helemaal ingericht om digitaal te werken.

Om deze lokale ondernemers en organisaties te helpen, hebben digitale bureaus uit het hele land de handen ineengeslagen en de Digital Help Squad​ opgericht. Het initiatief wil belangeloos helpen en houdt per regio online digitale spreekuren.

Utrecht

Lokale digitale bureaus, in Utrecht onder andere Way2Web Software en Greenberry, bieden zo ondersteuning aan kappers, schoonheidsspecialisten, sportscholen, vervoerders, bloemisten en ieder ander in de stad.

Robert Horsmans, directeur van het in Kanaleneiland gevestigde Way2Web Software: “We vinden het belangrijk om de lokale Utrechtse ondernemer te ondersteunen in deze uitdagende tijd. Als digitale experts weten we snel en betrouwbaar antwoord te geven op vragen en maken we samen het verschil.

Skills

Voorzitter van de branchevereniging van digitale bureaus DDA, Ivo Roefs zegt verder: “Als digitale sector kunnen we een aanzienlijke bijdrage leveren in deze onzekere tijden. Uit navraag onder onze leden blijkt dat een groot deel van hen hun diensten gratis beschikbaar stelt om gedupeerden te helpen. Veel van deze partijen hebben bijvoorbeeld nog geen professionele digitale omgeving en lopen met vragen rond. Met onze digitale skills kunnen we ze in deze tijden van crisis een helpende hand bieden.”

Utrechtse organisaties en ondernemers kunnen dinsdag en donderdag om 20.00 uur aanschuiven via het online spreekuur om vragen te stellen en ondersteuning te krijgen.