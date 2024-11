Utrechtse Domdiner levert ruim 150 duizend euro op; opbrengst gaat naar verlichting van Domtoren

De Domdiners die zijn georganiseerd door de Stichting Utrechts eigenDom, hebben een flinke som geld opgeleverd. Met de etentjes wilde de organisatie geld ophalen voor de nieuwe verlichting van de Dom. De laatste editie heeft een recordopbrengst opgeleverd.

Zo’n 375 mensen schoven aan tafel tijdens de laatste editie van de Domdiners. De gasten kwamen niet alleen voor het etentje in de Domkerk, maar ook om deel te nemen aan een veiling. Zo werden er tijdens de diners onder andere een origineel waterspuwer-ornament en een etentje met burgemeester Dijksma geveild. De belangstelling was groot: er is in totaal 155.000 euro opgehaald tijdens het laatste diner.

Meerdere acties

Met het geld van alle vier de Domdiners is de nieuwe verlichting van de Domtoren gefinancierd. In de loop van de laatste jaren zijn er al meerdere acties opgezet om geld in te zamelen, zegt de stichting. De inzamelactie van de Domdiners loopt ook nog steeds. Zo worden er nog originele Dom-ornamenten verkocht, en tegeltjes waarop de Dom is afgebeeld, gemaakt door Utrechtse kunstenaars.

9 november werd de Domtoren, samen met de nieuwe verlichting, feestelijk onthuld. Koningin Máxima ontstak samen met burgemeester Sharon Dijksma de verlichting van de gerenoveerde Domtoren. Het tweetal drukte samen op een knop waarmee de nieuwe verlichting werd aangezet.