Utrechtse Domkerk ontruimd vanwege achtergelaten tas

De Utrechtse Domkerk is zondag ontruimd vanwege een achtergelaten tas. Na controle bleek het niet om een gevaarlijke situatie te gaan en inmiddels zijn de kerkdeuren weer geopend.

Bij de politie kwam zondag een melding binnen over een tas die onder verdachte omstandigheden zou zijn achtergelaten in de Domkerk. Her gebouw werd daarna direct ontruimd en de tas is nagekeken door de explosieven verkenner van de politie.

Al snel bleek het om een onschuldige tas te gaan. Direct daarna konden mensen de Domkerk weer bezoeken.