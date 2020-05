Utrechtse Domtoren vanaf volgende week weer open voor bezoekers

De Utrechtse Domtoren gaat weer open voor bezoekers. Vanaf dinsdag 2 juni starten de rondleidingen weer door het icoon van de stad.

Vanwege het coronavirus is de Domtoren een tijd gesloten geweest. Vanaf volgende week kunnen bezoekers er weer terecht, maar wel onder enkele voorwaarden.

Zo is het aantal mensen dat met een rondleiding mee kan beperkt, zijn er in de toren looproutes uitgestippeld en wordt er grondiger schoongemaakt.

Lift

De bezoekerslift die momenteel vanwege de restauratie aan de zijkant van de Domtoren hangt wordt nog niet gebruikt. Er wordt wel onderzocht of deze binnenkort in gebruik genomen kan worden.

“De torengidsen staan te popelen om bezoekers weer veilig te ontvangen in de hoogste kerktoren van Nederland en om hen mee naar boven te nemen voor een schitterend uitzicht over de stad”, is te lezen in een reactie op het nieuws.

Tickets voor een rondleiding in de Domtoren kunnen hier worden gekocht.