Utrechtse Domtoren zoekt ‘mensen die het verdienen’ voor opening bezoekerslift

Voor de opening van de bezoekerslift van de Domtoren wordt gezocht naar personen die het verdienen om als eerste naar boven gebracht te worden. Mensen kunnen tot en met 22 maart iemand aanmelden via de website van de Dom.

Iedereen kan opgegeven worden voor deze winactie. Wel wordt verwacht dat er een goede reden is. “De motivatie mag gerelateerd zijn aan de Domtoren, maar dit is geen must. Uit alle inzendingen worden de zes mooiste verhalen geselecteerd”, is te lezen op de website van de Domtoren.

De lift wordt op zaterdag 4 april in gebruik genomen en brengt bezoekers binnen 2,5 minuut naar het topje van het Utrechtse icoon. Het is vooral voor mensen die vanwege leeftijd of andere beperkingen geen gebruik kunnen maken van het trappenhuis een mooie gelegenheid om een keer van het uitzicht te genieten.

De liftrondleidingen zijn tot en met september. In deze periode is het ook nog steeds mogelijk om de toren te beklimmen. Bekijk voor meer informatie de website van de Domtoren.