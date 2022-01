Utrechtse eetbare woonwijk Rijnvliet wint Europese prijs

De eetbare woonwijk Rijnvliet in Utrecht heeft een Europese prijs gewonnen. Een jury die bestond uit meer dan duizend Europeanen was met name te spreken over de samenwerking tussen de gemeente en de burgers.

Rijnvliet won de prijs van The Innovation in Politic Awards in de categorie Ecologie. Deze buurt in Leidsche Rijn heeft onder meer een voedselbos, dat bestaat uit bomen, planten en struiken waaraan eetbare delen groeien zoals vruchten.

Bewoners van de Rijksstraatweg en de Metaalkathedraal kwamen met het idee. Samen met de gemeente is vervolgens het concept uitgewerkt. Het groen dat er straks staat is niet alleen eetbaar voor mensen, maar ook voor dieren.

Fases

Het groen wordt in fases aangelegd, tegelijk met de bouw van de ongeveer 1.100 woningen. De aanleg van het centrale voedselbos moet dit jaar worden afgerond. Het plan voor de inrichting van de eetbare woonwijk is uitgewerkt door Food Forestry Development, Felixx Landscape Architects & Planners en De Zwarte Hond

Sinds 2017 organiseert The Innovation in Politic Awards jaarlijks een Europese prijsuitreiking voor creatieve en innovatieve projecten. Er zijn negen categorieën, waaronder dus ecologie. Er deden dit jaar in totaal 413 projecten uit 25 Europese landen mee.

Kroon

“Dit is een prachtige opsteker voor de bewoners van Rijnvliet en eigenlijk voor heel Utrecht! Wat dit project zo bijzonder maakt, is dat het plan voor de eetbare woonwijk echt door bewoners zelf is aangedragen,” zegt wethouder Klaas Verschuure. “Dat andere Europese burgers ons project zo waarderen is echt een kroon op het werk!”