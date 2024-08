Utrechtse Elias (11) speelt in musical met bekende sterren: ‘Ik hoop met acteren beroemd te worden’

Een verhaal over twee broers die na het bombardement op Rotterdam elk een andere kant van de strijd kiezen. Voor het oorlogsspektakel “40-45’, de Musical”, van het Belgische productiebedrijf Studio 100, is een speciaal theater in Barneveld gebouwd. Bewegende tribunes, geluid via individuele koptelefoons en een echt rijdende trein moeten het verhaal leven inblazen. De Utrechtse Elias Winkel (11) speelt een rol in deze productie die vanaf 21 september in première gaat. Hij staat daarmee naast gevestigde sterren als als Soy Kroon, Gaia Aikman, Babette van Veen, Kees Boot en Renée Fokker.

Welke rol speel jij in de musical?

“Ik speel verschillende rollen. Per voorstelling staan er tien kinderen op het podium. Die spelen bijvoorbeeld volkskinderen, Joodse kinderen en NSB-kinderen. Ik ben een van die kinderen en moet me dus vaak omkleden. Daarnaast ben ik invaller voor de kinderhoofdrol van Daan, een verzetsheld.”

Hoe voelde je je toen je hoorde dat je mee mocht doen aan zo’n grote productie?

“Ik hoorde het nieuws toen ik op safari was in Beekse Bergen met mijn familie. Ik was heel blij en had er meteen zin in.”

Hoe kwam je in aanraking met de audities?

“Mijn oma zag de oproep voor de audities voorbijkomen. Ik was meteen enthousiast en wilde me graag aanmelden. Ik zit al sinds mijn achtste op theaterles in Utrecht. Afgelopen jaar speelde ik in de voorstelling ‘Made in Dagenham.’ ‘40-45’ leek mij een leuke nieuwe uitdaging.”

Heb je iets speciaals geleerd over de Tweede Wereldoorlog?

“Ik wist al veel over de oorlog omdat ik er veel boeken over heb gelezen. Maar door de musical leer je hoe het echt was in die tijd. Sommige kinderen die meedoen vinden dat moeilijk, maar ik kan er goed afstand van nemen.”

Was er iets dat je moeilijk vond om te begrijpen of uit te beelden in het verhaal?

“Er is een scène waarin ik kranten moet verkopen. Van tevoren krijg ik uitleg over waar ik wel en niet mag lopen. Daarnaast moet ik letten op de timing. Zo moet ik bijvoorbeeld naar een kar op het podium lopen en weer terug op mijn plek zijn wanneer de kar wegrijdt. Dat vind ik best lastig.”

Wat is je favoriete moment in de voorstelling?

“Op een gegeven moment rijdt er een echte trein het podium op, waarin de Joodse mensen worden vervoerd. Maar dan worden we bevrijd. We moeten dan uit de trein springen, terwijl de Duitsers proberen zoveel mogelijk mensen neer te schieten. Het is een echte actiescène.”

Hoe is het om samen te werken met de bekende castleden?

“Dat vind ik geweldig. Ik ben heel erg fan van Gaia Aikman en Soy Kroon. We mogen niet altijd naar ze toe, maar als ze even niets te doen hebben, zwaai ik soms naar ze of maak ik een grapje. Soms krijg ik zelfs een knuffel.”

Hoe combineer je school en repetities?

“Ik mag van de wet maar 24 voorstellingen spelen. De kindercast wisselt dus steeds. Op de dagen dat ik in de musical speel, mag ik eerder van school weg of kom ik juist later. Mijn school is daarin heel flexibel.”

Wat zou je nog meer willen doen in de toekomst? Heb je nog andere dromen of doelen op het gebied van acteren of zingen?

“Mijn droom is om in de musical Elisabeth te spelen. Wat ik zo leuk vind aan musicals zijn de zang en de muziek. Toneel vind ik saaier, omdat het alleen tekst heeft. Daarnaast zou ik ook graag in een film willen spelen. Ik hoop met het acteren beroemd te worden.”