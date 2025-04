Utrechtse Emma is finalist bij Prinses Christina Klassiek Concours

De 19-jarige Emma uit Utrecht is finalist bij een landelijke klassieke muziekcompetitie. Ze is één van de zes laatste overgebleven muzikanten van zo’n driehonderd aanmeldingen uit zowel Nederland als Vlaanderen. Samen met duetpartner Diana zal ze optreden in de finale.

De halve finale was spannend, zegt de jury van het Prinses Christina Klassiek Concours: “De jury mocht luisteren naar een bijzonder sterk veld aan jonge musici. Ze waren technisch sterk en muzikaal overtuigend.”

Alle deelnemers lieten ‘een heel hoog niveau aan communicatie via de muziek zien’. “En dat is waar muziek in essentie toch het meeste om draait.”

Finalisten uit de regio

Nadat de jury in beraad ging, werd bekend dat de Utrechtse Emma samen met haar duetpartner Diana (19) door was naar de finale. Emma speelt cello. Diana speelt viool. Ze nemen het op in de categorie 16 tot en met 19 jaar. Ook de Utrechtse violist Pieter Streefkerk neemt deel in die categorie.

Andere finalisten zijn onder andere afkomstig uit Nieuwegein, Amsterdam en het Belgische Riemst.