Utrechtse Erwin C. van der Mast krijgt gedenkplaquette in Kroatië

Ter nagedachtenis aan de Utrechtse Erwin Cornelis van der Mast is er in Kroatië een gedenkplaquette onthuld. Van der Mast sneuvelde op 16 september 1991, als vrijwilliger in de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog. Dinsdag 16 september 2025, precies 34 jaar na zijn dood, werd de gedenkplaat onthuld in Novi Varoš, een klein dorpje in het oosten van Kroatië.

Van der Mast kwam op 27-jarige leeftijd om tijdens de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog. Voordat hij zich dienstbaar maakte bij het Kroatische leger, studeerde hij geschiedenis in Utrecht. Toen Van der Mast begin jaren negentig vernam dat Servische troepen Kroatië binnenvielen, besloot hij zich als vrijwilliger aan te sluiten bij de Kroatische verdedigingslinie.

De Utrechter vertrok naar het front in Osjiek en kwam, tijdens een kort verblijf in de Kroatische hoofdstad Zagreb, in contact met de ‘Tigrovi’. Deze eenheid, die destijds gezien werd als een van de meest prestigieuze en best uitgeruste eenheden van het Kroatische leger, werd samen met Van der Mast ingezet om de aanval van een grote pantsereenheid op het dorpje Novi Varoš te stoppen. Op 16 september 1991 overleed Erwin Cornelis van der Mast in een rechtstreeks tankgevecht.

Tijdens de ceremoniële onthulling van de gedenkplaat klonken de volgende woorden: “Het offer van Cornelis blijft een blijvend symbool van internationale solidariteit, vriendschap en liefde voor het Kroatische volk en land, in wiens vrijheid hij zijn eigen leven investeerde”. Na zijn dood werd Van der Mast begraven op de katholieke begraafplaats in Brestovčina, gelegen in Bosnië en Herzegovina. Momenteel loopt er een procedure om hem te herbegraven op het Kroatische militaire kerkhof in Zagreb, in het land waarvoor hij zijn leven heeft gegeven.

Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog

In 1991 verklaarde Kroatië zich onafhankelijk van Joegoslavië. Een deel van de Kroatische bevolking was van Servische etniciteit en stond onder leiding van lokale Servische leiders, die zich tegen de onafhankelijkheid verzetten. Servische paramilitairen en het Joegoslavische Volksleger besloten verschillende Kroatische steden en dorpen binnen te vallen. Dit leidde tot de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog, die van 1991 tot 1995 duurde.