Utrechtse feesten met darkroom hebben ook in de toekomst een speciale vergunning nodig

De gemeente Utrecht is niet van plan de APV (Algemene plaatselijke verordening) aan te passen zodat er voor darkrooms geen speciale vergunning meer nodig is. Wel zegt het college, mits aan alle eisen wordt voldaan, darkrooms als gewenste uitbreiding van het aanbod in de stad te zien en daarom mee te werken aan het verlenen van een vergunning.

Begin september stelde de Utrechtse fractie van GroenLinks schriftelijke vragen over de kwestie. Een ondernemer is namelijk van plan feesten te organiseren in Utrecht, waar bezoekers ook gebruik kunnen maken van een darkroom, een ruimte zonder verlichting waar vrijwillig anonieme seksuele contacten kunnen plaatsvinden.

Volgens de gemeente vormen de entreetickets voor het feest en het faciliteren van een darkroom de noodzaak een vergunning aan te vragen; een vergunning voor het hebben van een seksinrichting. Maar, zei GroenLinks, de seksuele handelingen zijn niet de hoofdactiviteit van de feesten.

De feesten zijn betaald, maar van de darkroom kan men gratis en vrijwillig gebruikmaken, schreef de partij. “Slechts een kleine minderheid van de gasten zal gebruik maken van de darkroom. Het merendeel van de gasten komt vooral voor een leuke avond dansen met vrienden.”

Bioscoop

GroenLinks vroeg of de gemeente bereid was de APV aan te passen, zodat darkrooms waar vrijwillige seks kan plaatsvinden niet vergunningsplichtig zijn. Het college zegt nu in een reactie op de vragen dat een darkroom in een horecagelegenheid onder de definitie ‘seksinrichting’ valt. “Er wordt gelegenheid geboden tot het verrichten van seksuele handelingen in het bedrijf waarvoor entree betaald moet worden. Dit is in die zin niet anders dan bij een seksbioscoop.”

Tot slot geeft de gemeente aan welwillend te zijn ten opzichte van darkrooms. “Overigens ziet het college dergelijke darkrooms als een gewenste uitbreiding van het aanbod in Utrecht en zal alle medewerking verlenen aan het verlenen van een vergunning, als aan de eisen wordt voldaan.”