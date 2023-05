Utrechtse feministe Joke Smit krijgt gevelsteen op plein dat naar haar vernoemd is

Op het Joke Smitplein, vlakbij het stadscentrum van Utrecht, komt een gevelsteen ter ere van feministe Joke Smit. Dat laat het Utrechts Geveltekenfonds weten. De steen wordt zaterdag 26 augustus onthuld door burgemeester Sharon Dijksma.

In eerste instantie zou de gevelsteen van Joke Smit komen op haar geboortehuis op Merwedekade 177bis. De huidige bewoner van het geboortehuis gaf toestemming voor het plan, maar later kwamen er protesten van nabije bewoners. Ze waren bezorgd dat hun privacy geschonden zou worden door de aandacht die de herdenkingssteen zou trekken.

Het Utrechts Geveltekenfonds ging met de bezorgde bewoners in gesprek, maar ‘het lukte niet om hen op andere gedachten te brengen’. De woningcorporatie voelde zich daarom genoodzaakt om het plan in te trekken. Daarop heeft het geveltekenfonds een andere locatie gekozen: het Joke Smitplein in de wijk Buiten Wittevrouwen. Beeldhouwster Britt Nelemans gaat de herdenkingssteen ter nagedachtenis van Joke Smit realiseren.

Feminist

Joke (Kool) Smit leefde van 1933 tot 1981 en werd een icoon van de tweede feministische golf in Nederland. Zo schreef ze in 1967 het beroemde artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’. Daarin beschreef Smit haar persoonlijke gevoelens over de onvrede met de maatschappelijke positie van vrouwen. Met dit artikel en haar vele andere activiteiten en ideeën, was zij een bron van inspiratie voor een hele generatie vrouwen.

In oktober 1968 richtte ze de actiegroep Man Vrouw Maatschappij op. Deze organisatie speelde een rol in de emancipatiebeweging van de jaren zeventig en tachtig. Ze was niet alleen de bakermat van een groot aantal feministische initiatieven, maar wist ook de regering in Den Haag te bewegen tot het voeren van een emancipatiebeleid onder haar eigen naam.

Op 48-jarige leeftijd overleed Joke Smit aan de gevolgen van borstkanker.