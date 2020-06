Utrechtse filmmaker maakt documentaire over buurtcentrum de Boog in coronatijd

De Utrechtse filmmaker Wijnand Slurink (27) heeft in de hoogtijdagen van het coronavirus een documentaire gemaakt over buurtcentrum de Boog in Overvecht. Vanwege het virus mocht het buurthuis geen mensen meer ontvangen en dit had een grote impact op veel bezoekers. Onder de noemer Dichtbij op Afstand interviewde Slurink verschillende mensen die betrokken zijn bij de Boog.



“Toen in maart alle ellende begon, toen alles op slot moest, werden in één klap mijn opdrachten geannuleerd”, aldus de freelance-filmmaker. “Daardoor had ik de tijd om zelf iets te ondernemen en mijn vriendin bracht mij in contact met Erwin van Asselt, een oude vriend die betrokken is bij buurtcentrum de Boog.”

Slurink, die nog nooit in een buurthuis was geweest, is door het gesprek met Van Asselt in gaan zien hoe belangrijk zo’n ontmoetingsplek kan zijn voor een wijk. “Het zorgt voor verbinding van de buurt en draagt bij aan eenzaamheidsbestrijding.”

Impact

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen moest de Boog de deuren sluiten. Dit had grote impact op de mensen die er regelmatig kwamen. Slurink zocht met zijn camera een aantal van deze mensen op en interviewden ze in de deuropening van hun huis. Daarnaast sprak de filmmaker ook met mensen van het buurthuis en met wijkwethouder Kees Diepeveen.

Slurink heeft zelf ooit in Tuindorp gewoond en keek vanuit zijn kamer uit over Overvecht. “Ik heb er nooit gewoond, maar kwam er toen wel regelmatig. Ik deed bijvoorbeeld mijn boodschappen bij het winkelcentrum en zwom bij de Kwakel. Vanwege de documentaire ben ik de wijk nog beter gaan kennen en is mijn liefde voor Overvecht alleen maar groter geworden.”

Open

Inmiddels mag buurtcentrum de Boog weer mensen ontvangen, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo mogen er maar een beperkt aantal personen naar binnen en moet iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Bekijk hieronder de film Dichtbij op Afstand.