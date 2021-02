Utrechtse flitspalen in 2020 goed voor meer dan 40.000 flitsboetes

De flitspalen in Utrecht hebben afgelopen jaar 41.164 keer geflitst. Dat is een stuk meer dan in 2019, toen er 34.728 flitsboetes werden uitgedeeld. Maar er zijn sindsdien in Utrecht dan ook drie nieuwe flitspalen geplaatst.

Op het eerste gezicht lijken de coronalockdowns dus weinig invloed te hebben gehad op het aantal flitsboetes. Maar uit de nieuwe cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) blijkt dat effect er wel degelijk te zijn.

Wie de drie nieuwe flitspalen in Utrecht buiten beschouwing laat, ziet een duidelijk effect. In 2019 werden in heel de stad 34.728 bestuurders geflitst. In 2020 waren er, zonder de nieuwe flitspalen mee te rekenen, 25.933 geflitste bestuurders.

Hoogste aantal

Uitgerekend een van de nieuwe flitspalen zorgt voor het hoogste aantal boetes. De paal op de Beneluxlaan staat er pas sinds april 2020 en is toch verantwoordelijk voor meer dan 30 procent van de flitsboetes in Utrecht. Op de Beneluxlaan werd 13.799 keer geflitst.

De andere twee nieuwe flitspalen zorgen voor een stuk minder boetes. De paal op de Van Heuven Goedhartlaan flitste 755 keer en de paal op de Humberdreef 677 keer.

Snelheid

Utrechtse flitspalen flitsen verreweg het vaakst voor snelheidsovertredingen. In 2020 deden ze dat 33.007 keer, tegenover 8.157 flitsboetes voor door rood licht rijden. Ook hier is de Beneluxlaan koploper. In 2020 werd daar 13.245 keer geflitst voor een snelheidsovertreding.

Flitspalen

Utrecht telt in totaal negen flitspalen, die automobilisten flitsen als ze te hard of door rood rijden. Nieuwe palen worden vaak geplaatst aan de hand van een analyse van de verkeerssituatie. De gemeente en de politie kunnen op basis van die analyse bij het Openbaar Ministerie een aanvraag doen voor nieuwe flitspalen. Het OM beslist of een flitspaal kan bijdragen aan de verkeersveiligheid en keurt aanvragen goed of af.

DUIC onderzocht eerder al waarom er eigenlijk niet overal flitspalen staan.