Utrechtse flitspalen kwamen in 2022 ruim 35.000 keer in actie; minder dan in 2021 en 2020 Foto: Robert Oosterbroek

Utrecht telt negen vaste flitspalen en in 2022 zijn hiermee in totaal 35.127 bekeuringen uitgeschreven. Dat zijn er minder dan in 2021 (42.867) en ook minder dan 2020 (41.164). Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).