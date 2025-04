Utrechtse fracties lanceren petitie om huisartsenzorg te redden

Het gezondheidscentrum in Kanaleneiland luidt samen met de Utrechtse afdelingen van GroenLinks, PvdA en SP de noodklok. Door de geplande verbouwing van winkelcentrum NOVA moet het centrum wijken, maar een alternatief onderkomen is er niet. De Zorgautoriteit stelt namelijk geen financiering beschikbaar voor een nieuwe locatie, waardoor de huisartsenzorg in de wijk onder druk komt te staan.



Samen met de Utrechtse afdelingen van GroenLinks, PvdA en SP is daarom een landelijke petitie gestart: ‘Red onze huisartsen!’ Het doel is om de financiering van de huisartsenzorg in Nederland te verbeteren en de Tweede Kamer in beweging te krijgen.

Een belangrijk knelpunt is de huisvesting: door de huidige lage tarieven die de Zorgautoriteit hanteert, wordt het steeds moeilijker voor huisartsen om een praktijkruimte te behouden. Voor het gezondheidscentrum in Kanaleneiland dreigt dat nu het einde te betekenen.

Eerder kwamen bewoners van de wijk al in actie. Zij overhandigden duizenden handtekeningen aan het stadhuis om het vertrek van hun gezondheidscentrum te voorkomen.

9000 inwoners zonder huisarts

PvdA-raadslid Hester Assen onderstreept het belang van toegankelijke huisartsenzorg: “In Utrecht zijn de gezondheidsverschillen te groot; in een wijk als Kanaleneiland zien we dat bewoners minder gezond oud worden.”

Assen stelt dat de financiering zo snel mogelijk aangepakt moet worden. “Als we willen dat mensen gezond zijn, is het cruciaal dat we huisartsen en gezondheidscentra voor onze stad behouden.”

Met het vertrek van het gezondheidscentrum in Kanaleneiland zouden er 9.000 inwoners zonder huisarts komen te zitten.