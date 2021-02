Utrechtse fracties willen uitleg over kapotgevroren ‘duurzaam’ fietspad aan de Croeselaan

Verschillende Utrechtse gemeenteraadspartijen hebben om opheldering gevraagd over het fietspad aan de Croeselaan. Het fietspad is door het winterse weer van twee weken geleden kapotgevroren, terwijl het juist een veel langere levensduur zou hebben dan een normaal wegdek.

De fracties van CDA, SP, VVD en PvdA wijzen erop dat het fietspad werd gepresenteerd als ‘een van de meest duurzame straten van Utrecht’, omdat de weg vanwege de gekozen materialen een langere levensduur zou hebben. De materialen zouden ook op andere plekken op de Croeselaan gebruikt moeten worden, maar volgens de raadspartijen doet de gemeente het project nu af als een experiment.

Tekst loopt door onder foto

De partijen willen onder meer van het college weten wat de oorzaak en de omvang van de schade zijn, op welke termijn het fietspad gemaakt kan worden, wat daarvan de kosten zouden zijn en of die kosten op de leverancier verhaald kunnen worden. Ook stellen ze de vraag hoe het kan dat een net aangelegd fietspad een vorstperiode zoals die van twee weken geleden niet doorstaat. “In hoeverre is bij de aanleg van het fietspad geëxperimenteerd met duurzame producten, waarvan onvoldoende duidelijk is of zij bestand zijn tegen verschillende weertypen?”

“Hoe is het mogelijk dat een net aangelegd fietspad, dat is gemaakt met zorgvuldig gekozen, duurzame materialen een dergelijke vorstperiode, die voor Nederland niet uniek is, niet doorstaat?”

Verder zijn er vragen over het gebruik van de materialen. Zo willen ze weten of het college voor het herstel van het fietspad ander materiaal gaat gebruiken en of op andere locaties in de stad dezelfde materialen zijn gebruikt. Het college wordt ook gevraagd naar de afspraken die gemaakt zijn met de leverancier van de materialen. “Heeft het college het gevoel dat het onjuist is voorgelicht over de weerbaarheid van de gebruikte materialen of was vooraf duidelijk dat er onzekerheid bestond over de weerbaarheid van de gebruikte materialen?”

Het college gaat zich nu buigen over de vragen en komt over een aantal weken met reactie over de vragen van de raadspartijen.