Utrechtse gebouwen kleuren blauw vanwege 75-jarig bestaan VN

Het Utrechtse stadhuis en het Rietveld-Schröderhuis kleuren deze week in de avonduren blauw. Dit wordt gedaan om het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties (VN) te vieren.

De Verenigde Naties werden op 24 oktober 1945 opgericht. De Tweede Wereldoorlog was toen net afgelopen. Het idee achter de VN was onder andere dat landen zich gezamenlijk zouden inzetten voor vrede, veiligheid en mensenrechten.

De huiskleur van de Verenigde Naties is blauw. Dat is onder meer te zien aan de helmen van de militairen die in de VN-vredesmacht dienen.

Vanwege het jubileum kleuren verschillende gebouwen in Nederland deze week ook blauw. Naast de twee Utrechtse gebouwen zijn dat onder andere de Van Nellefabriek in Rotterdam, Slot Loevestein in Gelderland, de molens in Kinderdijk en Eye Filmmuseum in Amsterdam.