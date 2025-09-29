Utrechtse gebouwen kleuren vanavond rood voor aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen

Bijna 100 gebouwen in Nederland kleuren op maandagavond 29 september rood vanwege Dress Red Day. In Utrecht doen zeven locaties mee: het Rietveld Schröderhuis, Hoog Catharijne, St. Antonius Ziekenhuis, Holland Casino Utrecht, The Wall, TivoliVredenburg en het UMC Utrecht.

Met deze actie vraagt de Hartstichting aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Het doel is meer onderzoek mogelijk maken, want dagelijks overlijden in Nederland 53 vrouwen aan een hart- of vaatziekte. Voor aandoeningen die vooral bij vrouwen voorkomen, zijn bovendien nog te weinig betrouwbare testen en behandelingen beschikbaar.

Speciale aandacht voor SCAD

Dit jaar staat Dress Red Day extra in het teken van SCAD (Spontaneous Coronary Artery Dissection), een nog onderbelichte oorzaak van hartinfarcten bij jonge vrouwen. Bij SCAD kan een scheur in de wand van een kransslagader leiden tot een hartinfarct, vaak onverwachts en zonder ‘klassieke’ risicofactoren, zoals een oudere leeftijd, overgewicht en diabetes.

Niet alleen gebouwen kleuren rood: Ook dragen mensen door het hele land dragen mensen vandaag rood om solidariteit te tonen en de boodschap kracht bij te zetten.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.