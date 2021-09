Utrechtse gemeenten gaan samenwerken voor opvang asielzoekers en statushouders

Utrechtse gemeenten gaan de komende maand gezamenlijk onderzoek doen naar manieren van opvang en huisvesting van statushouders en asielzoekers. Uit het onderzoek moet duidelijk worden welke woonvormen leiden tot snelle integratie in de samenleving. De gemeenten noemen de zoektocht naar huisvesting ‘extra urgent’ nu, vanwege de situatie in Afghanistan, extra asielzoekers in Nederland worden opgevangen.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor een voorstel dat naar het Rijk wordt gestuurd. In dat voorstel staat onder meer wat de regio’s in Utrecht nodig hebben om asielzoekers en statushouders op te kunnen vangen.

Het Rijk heeft alle provincies in Nederland de opdracht gegeven om extra statushouders en asielzoekers op te vangen. De regio’s in Utrecht hebben ervoor gekozen daarvoor samen te werken. Ze zoeken naar oplossingen voor de middellange termijn, omdat dat zou zorgen voor een ‘robuuster en flexibelere’ manier van opvangen. Zo kan de opvang meebewegen met het groeiende en afnemende aantal asielzoekers.

De gemeenten kijken naar verschillende mogelijkheden en locaties in de provincie. Ook wordt gekeken naar nieuwe manieren van opvangen en huisvesten. Dat kan bijvoorbeeld door, naast de gangbare grootschalige opvanglocaties, kleinschalige locaties voor asielzoekers in te richten.

Regionale opvanglocaties

In Nederland wordt gewerkt aan een flexibeler asielstelsel, waarvan regionale opvanglocaties onderdeel zijn. Asielzoekers die een grote kans maken op een verblijfsvergunning worden opgevangen in een regionale opvanglocatie en dus dichtbij de plek waar ze uiteindelijk komen te wonen.

De regio Utrecht gaat nu samen met het COA naar manieren zoeken om dat soort opvanglocaties in de toekomst kleinschaliger te maken. In plaats van grootschalige locaties, wordt gekeken naar manieren waarop kleine locaties, verspreid over de regio, onderling kunnen samenwerken. In de regio Utrecht gaat het om ongeveer 120 tot 150 asielzoekers. Ook wordt gekeken naar een mix met andere doelgroepen.

Snel bouwen

Vanwege de overspannen huizenmarkt is het volgens de gemeenten een extra grote uitdaging om statushouders te huisvesten. De regio wil daarom versneld woningen bouwen. Het gaat om een type woningen dat snel te bouwen, maar ook makkelijk te verplaatsen is naar een andere plek.

Ook wordt gekeken of bestaande gebouwen en locaties beter kunnen worden benut. “De regio’s zien kansen voor tijdelijke woonvormen en combinaties van statushouders met reguliere inwoners (al dan niet met een urgente woonvraag).”