Utrechtse gemeenteraad stemt in met bouw van windmolens in Rijnenburg en Reijerscop

De gemeenteraad in Utrecht heeft donderdag ingestemd met het bestemmingsplan voor windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Daarmee kan de bouw van de vier windmolens beginnen.

Het lijkt het sluitstuk te worden van een lange discussie over wel of geen windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Al sinds de eerste plannen op tafel kwamen, is er behoorlijk wat over te doen. De gemeente en energiecoöperatie Rijne Energie willen een windpark, omwonenden zijn kritisch. Toen de plannen ter inzage lagen kreeg de gemeente 117 zienswijzen binnen.

Het bestemmingsplan werd op basis van de zienswijzen aangepast en werd uiteindelijk voorgelegd aan de gemeenteraad. Het raadsvoorstel werd donderdag behandeld en is aangenomen. CDA, DENK, EenUtrecht, Stadsbelang Utrecht, Utrecht Solidair, UtrechtNu! en VVD stemden tegen, de rest van de gemeenteraad – een meerderheid – was voor. Dat betekent dat de windmolens er dus kunnen komen.

27.000 huishoudens

De vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop worden maximaal 270 meter hoog en moeten stroom leveren voor zo’n 27.000 huishoudens. Er zijn afspraken gemaakt om overlast in te perken. De windmolens worden stilgezet als er door de wieken hinderlijke slagschaduw terechtkomt op een woning en er is een maximale geluidsbelasting vastgesteld.

Voor de meest oostelijke windmolen wordt nog onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid, omdat deze windmolen in de buurt van de snelweg komt. De windmolen kan geplaatst worden als uit het onderzoek blijkt dat het verantwoord is.

Profiteren

Omwonenden van de polders kunnen lid worden van energiecoöperatie Rijne Energie en op die manier volgens de gemeente profiteren van de windmolens. Omwonenden krijgen volgens de gemeente een vergoeding van tussen de 1.400 en 6.000 euro per jaar en er wordt jaarlijks 45.000 euro gestort in een omgevingsfonds dat door omwonenden beheerd wordt.

Energiecoöperatie Rijne Energie kan beginnen met de voorbereidingen voor de bouw als alle procedures zijn afgerond. De bouw start op zijn vroegst in 2027, meldt de gemeente.