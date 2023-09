Utrechtse gemeenteraad stemt in met noodhulp aan Marokko maar is kritisch over gang van zaken

De Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met het doen van een financiële bijdrage voor noodhulp na de aardbeving in Marokko. Een raadsvoorstel voor een donatie van 368.000 euro – voor elke Utrechter 1 euro – werd gesteund door alle partijen, behalve Stadsbelang Utrecht. Wel zijn veel raadspartijen kritisch over de manier waarop de bijdrage gecommuniceerd is. Ze pleiten dan ook voor duidelijkere regels.

Het college van burgemeester en wethouders bracht het plan om aan Marokko 368.000 euro te doneren eerder deze maand naar buiten. Duizenden mensen kwamen om het leven en nog eens duizenden mensen raakten gewond bij de aardbeving die daar op 8 september plaatsvond. “Net zoals bij de aardbeving in Turkije en Syrië eerder dit jaar gaat het om een natuurramp in een land waar veel van onze inwoners hechte banden mee hebben”, motiveerde het college het besluit om te doneren. Het geld komt uit twee verschillende potjes, waaronder een pot voor tegemoetkomingen voor energiekosten van maatschappelijke organisaties.

Op Stadsbelang Utrecht na stemden alle raadspartijen uiteindelijk in met het raadsvoorstel voor de donatie, maar de gang van zaken kon wel op kritiek van de gemeenteraad rekenen. Veel partijen wezen erop dat het college het plan al naar buiten bracht voordat de raad op de hoogte was gesteld. Ze vinden dan ook dat de gemeenteraad eerst met het plan had moeten instemmen.

Verder waren er vragen over de geldpotjes waar de donatie uit komt – omdat dat geld ook voor problemen in de stad gebruikt zou kunnen worden – en vragen over of dit soort donaties wel horen bij de taken van een gemeente. Tot slot waren er vragen over de keuze om nu wel te doneren en bij andere rampen niet. Verschillende partijen pleitten dan ook voor duidelijkere regels bij dit soort donaties.

Dilemma

Burgemeester Dijksma reageerde op de kritiek van de gemeenteraad dat ‘als je snel moet handelen het nooit precies gaat zoals je het zou willen of moeten doen’. Het college heeft volgens Dijksma voor een dilemma gestaan.

Ze wees erop dat de donatie van 1 euro per Utrechter bij de ramp in Turkije door alle fracties behalve de PVV werd onderschreven. “In dat licht, en het feit dat we toen met z’n allen hebben gezegd ‘dat moeten we doen’ is het toch moeilijk uit te leggen dat je, als je binnen een jaar een ramp van een vergelijkbare omvang hebt met een enorm sterke relatie in onze stad met de getroffen gemeenschap, nu zou zeggen ‘dat doen we niet’.”

De burgemeester beaamde tot slot dat er inderdaad duidelijkere regels moeten komen. “Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan over hoe hier in de toekomst mee om te gaan”, zei Dijksma.