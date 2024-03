Utrechtse gemeenteraad stemt voor aanschaf van drugstestmachine

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met de aanschaf van een drugstestmachine. De partijen die de motie indienden zeggen dat de capaciteit voor drugstests in laboratoria aan een maximum zit, dus dat er meer testmogelijkheden nodig zijn.

De motie voor de aanschaf van de drugstestmachine werd ingediend door D66, Student & Starter, Volt, Stadsbelang Utrecht, Horizon en BIJ1. De partijen vinden het belangrijk dat gebruikers van drugs op de hoogte zijn over de inhoud en sterkte van de drugs, omdat dat de veiligheid van het gebruik zou vergroten.

D66-raadslid Nadia Stylianou is een van de indieners van de motie. “Je kunt van drugsgebruik vinden wat je wilt, maar drugsgebruik gebeurt”, zegt zij. “En als mensen het dan toch blijven gebruiken, heb ik liever dat ze dat veilig kunnen doen.”

Aangezien er landelijk meer vraag is naar drugstesten dan dat er capaciteit is, zijn er volgens de partijen alternatieven nodig. Een van deze alternatieven is het FTIR-apparaat. FTIR test de drugs gelijk en geeft meestal direct een uitslag voor MDMA, amfetamine, GHB, ketamine. Op termijn zou dat ook het geval moeten zijn bij cocaïne en 3-MMC. Als het apparaat een afwijkende drugs herkent, wordt de sample alsnog naar het lab gestuurd.

Geen wachttijd

Jellinek heeft volgens de partijen aangegeven de FTIR een goede manier te vinden om de testcapaciteit uit te breiden. Testen zou aantrekkelijker zijn omdat er geen wachttijd is, wat de drempel kan verlagen voor mensen die niet lang willen wachten of niks willen opsturen naar een lab. De FTIR komt bij Jellinek te staan. Omdat Amersfoort, net als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, al zo’n apparaat heeft, kan het in Utrecht makkelijk in gebruik worden genomen.

Een meerderheid van de gemeenteraad vindt de aanschaf van het apparaat ook een goed idee. CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD stemden tegen. Utrecht Solidair en DENK waren niet aanwezig bij de stemming. Het apparaat kost 40.000 euro, geld dat komt uit een potje voor ‘leefstijlinterventie’.