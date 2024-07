Utrechtse gemeenteraad zet streep door bezuiniging op dierenweides

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdag voor het behoud van dierenweides in de stad gestemd. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) wilde de subsidie voor dierenweides per 2026 stopzetten, maar de gemeenteraad steekt daar nu dus een stokje voor.

De gemeente Utrecht staat er financieel niet goed voor en dat resulteerde in een flink aantal bezuinigingen in de Voorjaarsnota, die in mei gepresenteerd werd. Die bezuinigingen raken veel verschillende organisaties en die laten de afgelopen periode dan ook van zich horen. De gemeenteraad ging donderdag, ongetwijfeld met dat protest in het achterhoofd, in debat over de in de Voorjaarsnota voorgestelde maatregelen.

Een van die voorgestelde maatregelen is het stoppen van de subsidie voor dierenweides. Bij de dierenweides in Utrecht, in De Meern, Haarzuilens, Vleuten, Oog in Al en het Julianapark, werken meer dan 300 vrijwilligers en komen jaarlijks zo’n 190.000 bezoekers. In Dierenweide Julianapark zijn ook stageplekken en is opvang voor onder andere de dierenpolitie.

Het college van B&W wilde vanaf 2026 geen geld meer voor uittrekken voor de dierenweides, een bezuiniging van 51.000 euro per jaar. Raadspartijen dienden donderdag verschillende amendementen in om de bezuiniging te voorkomen.

Meerderheid

Een van de amendement was van het CDA, UtrechtNu!, D66 en PvdA. Volgens de partijen zijn de dierenweides ‘enorm waardevol’ voor bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. De partijen vinden dat de gemeente samen met de beheerders van de dierenweides op zoek moet naar oplossingen. “We mogen het niet laten gebeuren dat een of meerdere dierenweides haar deuren moet sluiten”, aldus de partijen.

Het amendement van CDA, gesteund door UtrechtNu!, D66 en PvdA, haalde een meerderheid en daarmee is het stopzetten van de subsidie dus afgewend. De partijen willen het terugdraaien van de bezuiniging betalen door een bezuiniging van dezelfde omvang op het Digitale Opkopersregister, een systeem waarin handelaren goederen moeten registreren om heling tegen te gaan.

Utrecht Natuurlijk

Ook een amendement van GroenLinks, gesteund door ChristenUnie, Student & Starter, Partij voor de Dieren en PvdA, over ondersteuning van Utrecht Natuurlijk haalde een meerderheid. Ook deze organisatie, die onder meer stadsboerderijen en stadstuinen beheert en zich bezighoudt met natuureducatie, dreigde door tekorten in de knel te komen. Utrecht Natuurlijk zou 430.000 euro per jaar moeten bezuinigen, maar de gemeenteraad brengt deze bezuiniging nu terug naar 180.000 euro.

GroenLinks maakte zich hard voor het openblijven van de stadsboederijen en stadstuinen en kon op een meerderheid rekenen. Utrecht Natuurlijk kan in 2024 en 2025 rekenen op 250.000 euro en in 2026 op 200.000 euro. Het geld voor de ondersteuning van Utrecht Natuurlijk komt uit een potje met reserves voor rioleringen.