Utrechtse GGD in de startblokken: ‘We staan klaar voor grootste vaccinatiecampagne aller tijden’

De GGD regio Utrecht is klaar voor het grootschalig vaccineren tegen corona. Locaties en personeel zijn er genoeg, maar de GGD benadrukt dat ze afhankelijk blijven van de beschikbaarheid van het vaccin.

Volgens Jaap Donker, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Utrecht, staan medewerkers te popelen om volop te vaccineren. “Wij staan klaar voor de grootste vaccinatiecampagne aller tijden, alles staat paraat: locaties, opgeleid personeel, alleen voldoende vaccin ontbreekt nog”, zegt hij. “We kunnen en willen dus meer vaccineren, maar we hebben daarvoor meer vaccin nodig.”

In de regio Utrecht zijn nu negen locaties waar zeven dagen per week gevaccineerd wordt. Als het nodig blijkt, past de GGD de openingstijden aan, zoals eerder ook is gedaan tijdens de pilot in de Jaarbeurs. Ook wordt er gewerkt aan het openen van meer locaties in de regio.

Personeel

Er is genoeg personeel om, als er veel meer geprikt gaat worden, op te schalen, maar de GGD zegt ook open te staan voor nieuwe collega’s. “Er is namelijk altijd verloop van mensen die bij ons werken en we willen blijvend voorbereid zijn op de vraag die op ons afkomt. In dat geval zoeken we mensen die minimaal 24 uur per week beschikbaar zijn. Dit is organisatorisch nodig, maar ook voor het inwerken en de opleiding die mensen krijgen.”