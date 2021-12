Utrechtse GGD wil dit weekend duizenden huisartsen boosterprik geven

De GGD regio Utrecht gaat dit weekend boosterprikken geven aan duizenden huisartsen en hun medewerkers. Eerder was afgesproken dat ziekenhuizen dat zouden doen, maar de GGD schiet ze te hulp vanwege de drukte in de ziekenhuizen.

De GGD heeft naar eigen zeggen op een aantal grote locaties nog genoeg plek voor het geven van boosterprikken. De groep die in aanmerking komt, bestaat uit 4.500 huisartsen en hun medewerkers. Zij kunnen op drie locaties in de regio geprikt worden. Een afspraak maken voor de boosterprik kan voor vrijdag 10, zaterdag 11 of zondag 12 december. In Nieuwegein kunnen per dag 700 mensen terecht, in de Jaarbeurs in Utrecht 600 per dag en in Woerden 200 per dag.

Ziekenhuizen zijn druk met coronazorg, reguliere zorg en het vaccineren van hun eigen personeel, stelt de GGD. Daarom is in overleg tussen de GGD, ziekenhuizen en huisartsen besloten dat de GGD de boosterprikken gaat zetten. De ziekenhuizen leveren medewerkers voor de administratie en registratie op locatie. “Een mooie samenwerking die laat zien hoe we met elkaar weer een stap hebben gezet in de boostercampagne”, vindt de GGD.

“Door in korte tijd en op grote schaal de boosterprik aan de huisartsen en hun medewerkers te geven, zorgen we ervoor dat zij extra beschermd zijn tegen corona”, legt Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid van GGD regio Utrecht uit. “Dat helpt om de huisartsenzorg in onze regio overeind te houden en daardoor kan deze zorg doorlopen op het huidige niveau. Ook ontlasten we de ziekenhuizen zodat zij hun tijd kunnen blijven besteden aan hun patiënten. Zo houden we met elkaar de zorg in onze regio op peil.”