Utrechtse GroenLinks-fractie wil nieuw uiterlijk voor regenboogzebrapad in de binnenstad

Op 21 juni 2023 is het tien jaar geleden dat het regenboogzebrapad bij het nijntje stoplicht in Utrecht werd geopend. GroenLinks-raadsleden Pepijn Zwanenberg en Melody Deldjou Fard vinden het nu tijd dat het regenboogpad in een nieuw jasje wordt gestoken en stellen daarom vragen aan het college van B&W.

Zwanenberg en Deldjou Fard noemen naast het tienjarig jubileum van het regenboogzebrapad ook de intimidatie- en geweldsincidenten van afgelopen tijd als reden om het pad een nieuw uiterlijk te geven. In de vorm van – voor de gelegenheid in de kleuren van de regenboogvlag – gestelde schriftelijke vragen, roepen ze het college op om te kijken wat er mogelijk is.

Tekst loopt door onder de post

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Pepijn Zwanenberg (@urbancowboy)

De twee raadsleden willen weten of het college bereid is om het regenboogzebrapad aan te passen naar de zogenoemde Progress Pride vlag en of dat dan kan gebeuren vóór de Utrechtse Canal Pride van 3 juni. “Waar de regenboogvlag nog steeds een veelgebruikte vlag is, is inmiddels de Progress Pride-vlag de meest gehesen vlag”, aldus de raadsleden.

De Progress Pride-vlag heeft – naast de kleuren van de regenboogvlag – ook een driehoek met kleuren om transgender personen, zwarte mensen, personen van kleur en mensen die zijn gestorven aan aids of leven met hiv beter te representeren. “Sinds 2021 is er een regenboogvlag ontworpen door intersekse artiest en activist Valentino Vecchietti. In deze vlag zetten de intersekse kleuren – geel en paars- zich af tegen het idee van gender en sekse als iets binairs (roze of blauw). De paarse cirkel staat voor ongebroken en heel zijn, het symboliseert het recht om zelf keuzes te maken over je lichaam”, staat in de schriftelijke vragen.



Tekst gaat verder onder de afbeelding

Regenboogagenda

De raadsleden wijzen er verder op dat Utrecht een inclusieve stad wil zijn ‘waar mensen zich thuis voelen, naar elkaar omkijken, zichzelf kunnen zijn, gelijke kansen hebben en waarin mensen- en kinderrechten het uitgangspunt zijn’. “Daarom is Utrecht ook een Regenboogstad met een Regenboogagenda. Dit is een actieplan om de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen te vergroten”, zo legt de lokale fractie uit.

Utrecht ontvangt rijkssubsidie om de emancipatie en het welzijn van LHBTIQA+-personen te verbeteren. De Regenboogagenda van Utrecht liep vorige herfst af en er wordt nu gewerkt aan een Inclusieagenda. GroenLinks wil dan ook weten of het college het onderwerp ‘Veiligheid van LHBTIQA+-personen’ extra wil meenemen bij het maken van de nieuwe Regenboogagenda en of in die agenda concrete plannen kunnen komen hoe daar in Utrecht nog beter voor gezorgd kan worden.