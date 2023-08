Utrechtse handhavers hebben hulp van politie niet meer nodig bij arrestatie

Voorheen moesten handhavers van de gemeente Utrecht altijd de politie inschakelen wanneer zij een persoon aanhielden, maar sinds deze zomer hoeft dat niet meer. Boa’s mogen nu namelijk ook zelf een arrestant naar het politiebureau brengen.

Handhavers van de gemeente Utrecht hebben verschillende taken. Zo controleren zij of automobilisten parkeergeld betalen, of afval volgens de regels wordt aangeboden en sinds kort ook of fietsers zich aan de regels houden.

Soms komt het ook voor dat handhavers iemand aanhouden. “Dit kan bijvoorbeeld zijn als een persoon niet meewerkt aan een controle of zich agressief gedraagt richting de handhaver”, schrijft het college in een brief aan de raad. Na aanhouding wordt de arrestant naar het politiebureau gebracht en vervolgens voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Dit gebeurde ongeveer 25 keer per jaar.

Tot voor kort moesten agenten de aangehouden persoon naar het bureau brengen, maar nu gaan de handhavers dat zelf doen. “De handhavers zijn getraind voor de uitvoering van dit vervoer.” Als een aangehouden persoon zich verzet of een gevaar vormt voor de omgeving of voor zichzelf wordt alsnog de hulp van de politie ingeroepen.

Op een later moment wordt de nieuwe bevoegdheid van de handhavers geëvalueerd.