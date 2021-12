‘Utrechtse handhavers krijgen het steeds drukker en hebben ook vaker te maken met agressie’

Er wordt volgens de gemeente steeds meer gevraagd van de Utrechtse handhavers. Tegelijkertijd stijgt het aantal medewerkers niet. Daarom zouden er nu prioriteiten moeten worden gesteld. Ook krijgen handhavers de laatste tijd vaker te maken met agressie tijdens het werk.

Vanwege onder meer de groei van de stad wordt er meer gevraagd van de Utrechtse handhavers. Zo is het aantal meldingen van bewoners ‘sterk’ gegroeid. Die gaan onder meer over parkeeroverlast, overlast van drugs- en lachgasgebruik en afval.

Daarnaast moeten de handhavers en toezichthouders vaker politieagenten ondersteunen in hun werk. Het gebrek aan capaciteit bij de politie zou zorgen voor een tekort aan mankracht bij het handhaven van bijvoorbeeld demonstraties, grote evenementen en verkeerscontroles.

Focus

De gemeente zegt zich in 2022 te willen gaan focussen op onder meer fraudebestrijding en het aanpakken van de ondermijnende criminaliteit. In de openbare ruimte moet meer nadruk op verkeershandhaving komen te liggen.

Meer inzet van toezichthouders en handhavers op het ene gebied, betekent volgens de gemeente minder inzet op andere onderdelen. Bijvoorbeeld het handhaven van de coronamaatregelen zorgt voor minder ruimte voor het controleren van onder meer illegale bewoning en horeca.

Financiën

“Een deel van de handhaving wordt gefinancierd met tijdelijke budgetten, terwijl de taken wel doorlopen. Het gaat daarbij om circa 10.000 productieve uren van handhavers. Als er geen extra financiële middelen beschikbaar komen, is herprioritering onvermijdelijk”, schrijft het college in een brief aan de raad.

In het onderstaande overzicht is te zien wat de benoemde accenten zijn van het handhavingsprogramma voor 2022.

Burgemeester Dijksma: “Ik ben blij met de 1 miljard euro voor de rechtsstaat die de nieuwe coalitie in hun akkoord heeft opgenomen. Mijn oproep is: zorg dat dit geld ook naar uitvoering, naar onze mensen die de ogen en oren op straat zijn gaat.”

Agressie

Bovenop de taken voor de handhavers en toezichthouders komt tot slot nog de toename in agressief gedrag. Zo zou er steeds meer weerstand zijn bij controles en mondt dit met ‘enige regelmaat’ uit in beledigingen, spugen, bedreigen, maar ook geweld zoals vastpakken, schoppen en slaan. Volgens de gemeente spelen de coronamaatregelen hier een rol in.

“De mannen en vrouwen van handhaving doen belangrijk werk voor ons allemaal”, zegt Dijksma. “Ze houden de stad veilig en schoon. Zij verdienen onze waardering en respect. Steeds vaker krijgen handhavers te maken met agressie tijdens hun werk. Dat is echt onacceptabel.”