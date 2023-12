Utrechtse hertenkampen mogen toch blijven bestaan; minister zet streep door uitsterfbeleid

Het plan van demissionair minister Adema om hertenkampen te verbieden gaat toch niet door. Eerder dit jaar werd bekend dat de dieren niet op de zogenaamde positieflijst zouden komen, wat in de praktijk een uitsterfbeleid zou betekenen. Dat zorgde onder meer voor verzet bij de Utrechtse dierenweides in het Julianapark en in Oog in Al. Nu is er door de demissionair minister een uitzondering op de regel gemaakt.

Het plan om herten van de positieflijst te halen, een lijst waarop dieren staan die als huisdier gehouden mogen worden, viel niet in goede aarde. De dieren zouden met het nieuwe beleid niet meer gefokt mogen worden, wat in de praktijk zou betekenen dat ze op kinderboerderijen en hertenkampen zouden uitsterven.

Zowel vanuit de politiek als vanuit kenners werd kritiek geuit. Demissionair minister Adema redeneerde dat herten in het wild zouden moeten leven en niet achter een hek. Critici beweerden juist dat deze herten gedomesticeerd zouden zijn en in hertenkampen veiliger zijn dan in het wild.

Nu, bijna een jaar later, komt Adema daar toch op terug. Hij wil de lijst nog steeds niet aanpassen maar is wel bereid om permanente vrijstelling te geven op damherten en edelherten. De demissionair minister erkent de vele protesten en onderschrijft de lange geschiedenis van hertenkampen. Mede daardoor is Adema dus toch van gedachten veranderd. Hertenkampen mogen de dieren dus blijven houden en ook fokken.