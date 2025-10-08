Utrechtse hoogleraar Mediacultuur Sonja de Leeuw wint Han Peekel Prijs

Sonja de Leeuw, emeritus hoogleraar Mediacultuur aan de Universiteit Utrecht, heeft dinsdag de Han Peekel Prijs 2025 gewonnen. De Leeuw was gespecialiseerd in de Nederlandse televisiecultuur in internationaal perspectief. Tijdens de prijsuitreiking ontving ze een bedrag van 1.951 euro, dat symbool staat voor de eerste televisie-uitzending die op 2 oktober 1951 plaatsvond.

Het was de tweede keer dat de Han Peekel Prijs, vernoemd naar de gelijknamige presentator en televisieproducent Han Peekel, werd uitgereikt. Vorig jaar won Hans van den Berg, de dit jaar overleden beeldresearcher bij Beeld & Geluid, de prijs.

De jury bestond uit Peekels dochters Jojanneke Peekel en Cato-Margo Peekel, Ralph Meulenbroeks, Hein Meijers en Arnoud Goos. Zij gaven de volgende toelichting bij de keuze voor haar winst: “Emeritus hoogleraar Sonja de Leeuw heeft zich bij de Universiteit Utrecht gespecialiseerd in de Nederlandse televisiecultuur in internationaal perspectief. Na haar pensioen is ze achter de schermen, onder andere bij Beeld & Geluid, een stille kracht bij archivering en digitalisering van media.”

Volgens de jury heeft het werk van De Leeuw een blijvende invloed op hoe de televisiegeschiedenis wordt bewaard, bestudeerd en toegankelijk gemaakt. Ze belichaamt volgens hen dan ook de geest van de Han Peekel Prijs en werd ‘een academische bruggenbouwer tussen media, cultuur en samenleving’ genoemd.

Han Peekel

Han Peekel maakte decennialang, als presentator en producent, beeldbepalende televisieproducties. Peekel was de oprichter van Stichting Mediageheugen en legde voor zijn televisieprogramma TV Monument meer dan 120 bekende makers vast op zijn camera. Naast de passie die hij had voor de mediageschiedenis en het televisievak, was ook de betrokkenheid bij de archivering aanleiding voor het in het leven roepen van de Han Peekel Prijs.