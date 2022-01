Utrechtse arts bedreigd vanwege uitleg over coronavaccin; 21-jarige verdachte opgepakt

De Utrechtse huisarts in opleiding Bernard Leenstra liet woensdagochtend via Twitter weten dat er een man is opgepakt die hem eerder via sociale media zou hebben bedreigd. Leenstra zet zich al een tijd in om desinformatie over het coronavaccin te bestrijden.

“Zojuist heeft de recherche een persoon van zijn bed gelicht die verdacht wordt van het bieden van geld om mij te vermoorden (omdat ik uitleg geef over nut en noodzaak van vaccins […])”, is te lezen in de tweet.

Tekst loopt door onder tweet

Zojuist heeft de recherche een persoon van zijn bed gelicht die verdacht wordt van het bieden van geld om mij te vermoorden (omdat ik uitleg geef over nut en noodzaak van vaccins en door @prullenbakvacc1). Namens mij en mijn familie, dank @POL_Utrecht 💪 — BernardLeenstra (@bernard_dokter) January 12, 2022

De politie laat weten dat er woensdag een 21-jarige man uit de gemeente Hoeksche Waard is aangehouden. De man wordt verdacht van online opruiing en bedreiging. Een woordvoerder van de politie zegt dat het onderzoek naar de verdachte in 2021 in gestart.

Prullenbak

Leenstra is naast huisarts in opleiding ook mede-initiatiefnemer van ‘Prullenbakvaccin.nl’. Deze website is bedoeld om de verspilling van overgebleven vaccins tegen te gaan. Ook dit initiatief was mogelijk reden voor de verdachte om Leenstra te bedreigen.

Onder het twitterbericht van Leenstra zijn inmiddels vele reacties geplaatst. “Jullie steun is hartverwarmend. Mijn telefoon ontploft zowat. Het gaat goed met mij! Laten we vooral erover hebben hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Dank allen! PS. Voor mijn patiënten, mijn spreekuur loopt wat uit. Excuses”, zegt Leenstra tot slot als reactie op alle steunbetuigingen.