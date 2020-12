Utrechtse huisartsen steken patiënten hart onder de riem met muziekclip

Huisartsen uit Utrecht hebben samen een muziekclip gemaakt om zo hun patiënten en anderen die het zwaar hebben een hart onder de riem te steken.

De muziekclip is een compilatie van filmpjes die de huisartsen zelf opnamen. Die filmpjes zijn gemonteerd op het liedje Blijf geloven, we komen dit te boven van cabaretier, muzikant, presentator én huisarts Ernst van der Pasch.

Tekst gaat verder onder video

Het initiatief kwam van de Utrechtse huisarts Nanja Danhof. Zij zag bij haar eigen praktijk in Kanaleneiland dat patiënten het moeilijk hadden.

Veel voor de kiezen

Danhof: “Wij merkten als huisartsen dat mensen zich zorgen maakten om de lockdown. Mensen krijgen zo veel voor de kiezen. Bijvoorbeeld kwetsbare of oudere mensen, die zich angstig, alleen of down voelen en niet meer naar hun familie durven.”

Maar ook mensen die in het begin van dit jaar gezond waren, kunnen het zwaar hebben. Zoals restauranteigenaren, zegt Danhof: “Je hoort veel over de mensen die zich niet aan de regels houden. Maar veel mensen doen juist heel erg hun best om zich wél aan de regels te houden en om alles goed te doen. En dan moet alles tóch op slot.”

Delegatie uit elke wijk

Nanja Danhof, die voorzitter van Huisartsen Utrecht Stad is, deed daarom een oproep naar haar Utrechtse collega-huisartsen om de muziekclip te maken. “Ik kreeg meteen heel veel reacties, mensen vonden het een heel leuk idee. Zo kwam er een delegatie uit elke wijk die een stukje van de tekst uit het nummer heeft uitgebeeld.”

Ook voor de huisartsen zelf is het een zwaar jaar geweest, vertelt Danhof. “We wisten niet altijd goed wat we patiënten moesten adviseren, of zaten met personeel dat ziek werd. Maar samen hebben we het toch gedaan, met het crisisteam. ” Het maken van de muziekclip zorgde volgens Danhof voor meer verbinding tussen de collega’s.