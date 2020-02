Utrechtse huisjesmelker verkoopt alle panden in de stad

Een huisjesmelker die veel panden in de stad bezat heeft al het Utrechtse vastgoed te verkocht. Vorig jaar verloor de verhuurder meerdere vergunningen vanwege vele misstanden.

Het gaat om een huisjesmelker die stelselmatig te hoge huurprijzen vroeg en huurders intimideerde. Dit leidde tot dwangsommen, bestuurlijke boetes en een Bibob-procedure. Uiteindelijk is besloten om 35 zogenoemde omzettingsvergunningen (het omzetten van een woonruimte naar kamers) in te trekken. De verhuurder wordt niet bij naam genoemd om privacyredenen.

De gemeente laat nu weten dat de huisjesmelker een overeenkomst heeft gesloten met een private partij voor de verkoop van de volledige Utrechtse vastgoedportefeuille. “Dit is inclusief twee panden waar nooit sprake is geweest van kamerverhuur.”

Aanvraag

De vrouw die alle panden heeft gekocht heeft in november 2019 bij de gemeente een aanvraag ingediend voor het overschrijven van de omzettingsvergunningen zodat ook zij de kamers kan verhuren. De aanvraag was aanleiding om ook een onderzoek naar de nieuwe eigenaar in te stellen.

“Het Bibob-onderzoek, de gesprekken die we hebben gevoerd en het aan ons overgelegde plan van aanpak voor herstel en renovatie van de panden geven vertrouwen dat de kopende partij verantwoordelijkheid neemt voor professioneel onderhoud, beheer en verhuur van de vastgoedportefeuille”, aldus de gemeente. Dit betekent dat de huurders die nog in de panden wonen niet hoeven te verhuizen.

Tonnen

De gemeente had nog een vordering uitstaan van enkele tonnen bij de vorige vastgoedeigenaar. Die vordering bestond onder andere uit dwangsommen en bestuurlijke boetes. Het bedrag is inmiddels met het opgehaalde geld van de verkoop door een notaris overgemaakt.

“Met de verkoop van de volledige vastgoedportefeuille komt een eind aan de wanpraktijken van deze vastgoedeigenaar in Utrecht. Het vertrek op de vastgoedmarkt van Utrecht is winst voor de stad”, aldus de gemeente.