Utrechtse hulpdiensten meerdere keren bekogeld met vuurwerk

Utrechtse hulpdiensten zijn rond de jaarwisseling met vuurwerk bekogeld in de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Overvecht.



Agenten zagen op de hoek van de Bartolomeo Diazlaan en de Marco Pololaan in de mist een kapotte lantaarnpaal over de weg hangen. Toen ze poolshoogte gingen nemen werden ze bekogeld met vuurwerk. Daarbij sneuvelde een ruit van de politieauto. Met behulp van collega’s wisten de agenten drie personen aan te houden.

Later die avond assisteerde de politie de brandweer bij een voertuigbrand aan de Marshalllaan. Ook hier werden de hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Of er personen zijn aangehouden is niet bekend.

Bij een incident aan de Tigrisdreef is een agent gewond geraakt nadat er zwaar vuurwerk werd gegooid. Hij was op dat moment bezig met een arrestatie. De agent liep een gescheurd trommelvlies op.