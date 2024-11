Utrechtse hulpdiensten voor het eerst ingeschakeld tijdens oefening in calamiteitenhospitaal

De hulpdiensten in Utrecht zijn voor het eerst ingeschakeld tijdens de jaarlijkse oefening van het calamiteitenhospitaal. Dat speciale ziekenhuis van het UMC Utrecht kan worden opgezet wanneer er grote ongelukken of calamiteiten zijn, en er grote aantallen slachtoffers moeten worden opgevangen. Door middel van de oefening moet de samenwerking tussen de verschillende partijen gestroomlijnd verlopen, mocht er nood aan de man zijn.

De oefening van het calamiteitenhospitaal werd tijdens voorgaande edities alleen uitgevoerd binnen het UMC Utrecht. Dit jaar deden de Veiligheidsregio Utrecht, politie, Regionale Ambulance Voorziening Utrecht, het noodhulpteam van het Rode Kruis, de brandweer en crisiscoördinatoren van het Utrecht Science Park ook mee.

Samenwerking oefenen

De actie is dit jaar uitgebreid aangepakt, maar ook het voorbedachte scenario verliep anders dan anders. Dit jaar was het namelijk de eerste keer dat een deel van de ‘slachtoffers’ daadwerkelijk buiten lag. Op die manier konden organisaties zoals de politie ook op een realistische manier meedoen met de oefening. Nooit eerder werd de oefening zo uitgebreid aangepakt.

Hoewel de hulpdiensten dit jaar voor het eerst meededen, blijft de focus voornamelijk liggen op het snel kunnen opzetten van een noodziekenhuis. Zo let Mirjam de Jong, medisch manager van het Calamiteitenhospitaal, uit: “De zorgverlening in het Calamiteitenhospitaal zelf blijft natuurlijk ons belangrijkste oefendoel. Maar door deze samenwerking kunnen we ook de keten goed oefenen.”

Voorbedacht scenario

Tijdens de oefening van het Calamiteitenhospitaal wordt er gehandeld op een voorbedacht scenario. Binnen dertig minuten moet er een volledig functionerend ziekenhuis op poten staan, dat grote aantallen slachtoffers kan helpen. Dit jaar werd er geoefend op een situatie waarbij een parkeergarage instortte.

Volgens De Jong was dat een bewust keuze: “Dat scenario lag al even klaar toen iets soortgelijks echt gebeurde bij ons in de regio. Natuurlijk hebben we elkaar wel even aangekeken daarover, maar juist omdat we nu weten dat het zo’n voorstelbare situatie is, zijn we ermee doorgegaan.”

In totaal deden er dik vijfhonderd mensen mee aan de oefening, waarvan 130 slachtofferacteurs waren.