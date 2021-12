‘Utrechtse huurders betaalden eerste zes maanden van 2021 gemiddeld 172,50 euro te veel’

In het eerste halfjaar van 2021 hebben in totaal 317 Utrechtse huurders aangeklopt bij het huurteam. Uit de onderzoeken die daarop volgden bleek dat er gemiddeld 172,50 euro per maand te veel werd betaald.

Huurteam Utrecht ondersteunt mensen bij bijvoorbeeld een te hoge huur, intimidatie en bedreiging. In de eerste zes maanden van dit jaar maakten 317 Utrechters gebruik van het Huurteam. Bij 83 procent van de controles was sprake van één of meer misstanden.

Het gaat in totaal om 266 adressen. Het gaat om 199 onzelfstandige kamers en 118 zelfstandige woningen of studio’s. Het merendeel van deze adressen zijn te vinden in de wijken Noordwest en binnenstad.

Servicekosten

In totaal heeft Huurteam Utrecht 274 procedures geadviseerd. De meesten hadden betrekking op de gevraagde servicekosten. Voorgaande was huurverlaging de meest geadviseerde procedure.

Van de 274 geadviseerde procedures zijn 157 procedures opgestart. “Soms starten huurders niet direct een procedure en willen hier eerst nog over nadenken. Het Huurteam neemt dan op een later moment contact op met de huurder”, is te lezen in een brief aan de raad.

De gemiddelde geadviseerde huurverlaging in het eerste halfjaar van 2021 is 172,50 euro. De totale geadviseerde huurverlaging bedraagt volgens de gemeente meer dan 200.000 euro.

Stalking

Sommige huisbazen treiteren, bedreigen of intimideren hun huurders. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn door Huurteam Utrecht in totaal 31 gevallen van intimidatie of bedreiging geregistreerd, bij elf adressen.

De meest voorkomende vorm van intimidatie en bedreiging is verbaal geweld door of namens de verhuurder. Dit jaar is echter stalking de op één na meest genoteerde vorm van intimidatie en bedreiging.

Zorgelijk

“Het is zorgelijk dat zo veel huurders te maken hebben met misstanden en soms zelfs gestalkt of bedreigd worden”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “Die huurders moeten weten waar ze terecht kunnen. Daarom hebben we onder meer de campagne Stop Duurhuur gedaan. Ik ben dan ook blij dat uit deze cijfers blijkt dat steeds meer huurders het Huurteam weten te vinden en geholpen worden.”

Het budget van Huurteam Utrecht is dit jaar verhoogd. Daarom is er nu ruimte voor 1.000 woningopnames per jaar. Daarnaast kunnen zo’n 80 huurders worden geholpen bij complexe juridische vraagstukken.