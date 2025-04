Utrechtse huurdersorganisaties willen huurverhogingen via gemeente beperken

Utrechtse huurdersorganisaties van grote woningcorporaties eisen dat er in Utrecht een beperking komt op de maximaal toegestane huurverhoging. Aanleiding daarvoor is de hogere huur waar sommige Utrechters sinds deze maand mee te maken hebben gekregen. Volgens de organisaties is die verhoging disproportioneel.

De huurdersorganisaties van Woonin, Portaal, SSH, Bo-Ex en

Cazas willen dat een beperking op de huur moet worden vastgesteld in de gemeentelijke prestatieafspraken. In die afspraken staan bijvoorbeeld ook afspraken over het onderhoud van woningen.

Binnen de grenzen van die afspraken mag een huurverhoging worden vastgesteld. Alleen die huurverhogingen zijn nu te hoog, stellen de huurdersorganisaties nu.

Kwetsbare positie

De huren voor sociale huurwoningen mogen dit jaar met maximaal 5% stijgen, en de huren voor middenhuurwoningen met 7,7%. Maar, stellen de huurorganisaties: “Zulke verhogingen hebben geen oog voor de kwetsbare positie van veel huurders.”

Onder meer studenten en huurders op de grens van huurtoeslag zouden hierdoor het nadeel hebben. Volgens de huurorganisaties zou ‘een begrenzing op een verhoging van maximaal 3,3%, overeenkomstig de inflatie van 2024’ redelijker zijn.

‘Historisch hoge huurstijging’

Vorig jaar werden huurders, zo zeggen de huurorganisaties, al getroffen door een ‘historisch hoge huurstijging van 5,3%’. “Juist een stad als Utrecht, die er trots op is rekening te houden met iedereen en zich in te spannen voor mensen in een kwetsbare positie, zou actie moeten ondernemen tegen dergelijk hoge huurverhogingen.”, zegt aldus Patrick Schmiermann van BoKS, de huurdersorganisatie van de SSH.

Mocht Utrecht zich uitspreken tegen de huurverhogingen, dan zou dat niet de eerste gemeente zijn, zeggen de huurdersorganisaties. “Steden zoals Amsterdam, Eindhoven, Apeldoorn en Hilversum hebben zich al uitgesproken tegen de landelijke maximale huurverhogingen.”

Of de gemeente Utrecht gehoor gaat geven aan de oproep van de huurdersorganisaties, is niet bekend.