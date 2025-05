Utrechtse IJssalon Lorenzo genomineerd voor ‘IJssalon van het Jaar 2025’

IJssalon Lorenzo, gevestigd aan de Rijnlaan, behoort tot de top vijf genomineerden voor de titel ‘IJssalon van het Jaar 2025’. De nominatie wordt toegekend door de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders op basis van prestaties in twee landelijke wedstrijden: de Gouden IJsspatel en de Gouden IJscreatie.

Als een ijssalon veel punten haalt bij die twee wedstrijden, kan daarmee een nominatie in de wacht worden gesleept. Dat is IJssalon Lorenzo dus gelukt.

In de Gouden IJsspatel moesten deelnemers het beste én lekkerste ijs in een specifieke smaak bereiden. Dit jaar was dat karamelijs en behaalde IJssalon Lorenzo de achtste plek van Nederland.

Bij de Gouden IJscreatie moeten er in slechts 6 minuten vier identieke ijscreaties live gemaakt worden, wat leidde tot een podiumplek voor IJssalon Lorenzo. “Een fantastische derde plaats in deze creatieve topwedstrijd”, schrijven eigenaren Lorènz en Monica de Groot.

Mystery guests

De komende periode worden de vijf finalisten bezocht door mystery guests die de ijssalons zullen beoordelen op hygiëne, kwaliteit en gastvrijheid. Op 18 juni wordt bekendgemaakt wie zich een jaar lang de beste ijssalon van Nederland mag noemen.

IJssalon Lorenzo is al ruim twintig jaar een begrip in Utrecht, en viel eerder ook al in de prijzen voor zijn vakmanschap.