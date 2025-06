Utrechtse ijssalon Lorenzo’s bij top 5 van Nederland

De Utrechtse ijssalon Lorenzo’s aan de Rijnlaan is een van de beste vijf ijssalons van Nederland. Dat kregen eigenaren Lorènz en Monica de Groot woensdagmiddag exact om 15.15 uur te horen, samen met de andere genomineerden van de top 5.

De afgelopen weken zijn vijf ijssalons uit Utrecht, Blaricum, Hardewijk, Eindhoven en Bergeijk bezocht door mystery guests van de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders (VAIJ), verspreid over verschillende momenten. De jury beoordeelde onder andere de uitstraling en verzorging van de ijssalon, hygiëne, klantvriendelijkheid en personeelspresentatie en de kwaliteit van het ijs.

Lorenzo’s schopte het tot de finale door genoeg punten te halen op twee landelijke wedstrijden, de Gouden IJsspatel en de Gouden IJscreatie. In de Gouden IJsspatel moesten deelnemers het beste én lekkerste ijs in een specifieke smaak bereiden, dit jaar karamelijs. Bij de Gouden IJscreatie moeten er in slechts 6 minuten vier identieke ijscreaties live gemaakt worden.

Uitreiking precies om 15.15 uur

De winnaar van de strijd om de titel ‘IJssalon van het Jaar’ werd woensdag 18 juni exact om 15.15 uur bekendgemaakt. Zo kregen de vijf finalisten op hetzelfde moment de uitslag te horen. Na luid applaus van tientallen bezoekers en omwonenden namen Lorènz, Monica en hun twee zonen de felicitaties in ontvangst.

“Ik ben daadwerkelijk onder de indruk van de kwaliteit van het ijs. Vergeet niet dat niet alle ijssalons alle ingrediënten zelf bereiden. Dat is uniek in Nederland. Bij Lorenzo’s wordt elke ijssoort met de hand gemaakt“, zei de mysteryguest tijdens de uitreiking.

De eerste prijs ging naar IJssalon De Hoop uit Blaricum. Zij mogen zich een jaar lang ‘IJssalon van het Jaar 2025’ noemen. “Het is een ijssalon zoals in een kinderdroom – een meisjesdroom – want roze voert hier de boventoon. Niet storend, eerder warm en liefelijk”, zei de jury over hen.

Wijkfunctie

“Monica en Lorènz weten een ijskoud ijsje weg te geven, maar dat hartverwarmend te doen”, werd de eigenaren toegesproken. Ook werd Lorenzo’s meer dan alleen een ijssalon genoemd. “Ze hebben ook een wijkfunctie, ze steunen iedereen en als er wat is, kan je op ze bouwen. Hier staat een team waarmee ze sinds 2003 aan het werk zijn om de kwaliteit te waarborgen en om bezoekers gelukkig te maken.”

Naar verwachting van de mysteryguest wordt het de komende tijd druk op de Rijnlaan. “Doordat de ijssalon bij de beste vijf van Nederland hoort, zullen mensen uit heel Nederland naar Lorenzo’s komen om dat ijsje te proeven.”