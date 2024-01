Utrechtse IJsverenigingen openen schaatsbanen (nog) niet

De Utrechtse ijsverenigingen Siberia in Overvecht en Stichting De Meernse IJsbaan verwachten niet dat er deze week geschaatst kan worden. Voor de langere termijn zijn de verwachtingen echter anders.

Als we Hans Scholten van Stichting De Meernse IJsbaan bellen en vragen naar het ijs, moet hij lachen. De plas is bijna dichtgevroren, maar het ijs is nog heel dun. Hij verwacht dat de kou onvoldoende is om de baan deze week te openen. Naast te weinig vorst is de wind spelbreker, vertelt hij. “De wind brengt het water in beroering, waardoor het moeilijker kan bevriezen. Aanstaande donderdag wordt bovendien al invallende dooi verwacht.”

In plaatsen als Doorn is de ijsbaan wel open, vertelt Scholten. “In Doorn kan het eerder omdat men water spuit op een skatebaan. In De Meern gaat het om natuurijs op een plas. Deze moet eerst dichtvriezen voor er geschaatst kan worden.”

Siberia

IJsclub Siberia opent de schaatsbaan in Park de Watertoren als het ijs een dikte van 7 centimeter heeft bereikt. Volgens de prognose van het KNMI wordt deze dikte niet gehaald. Toch vermeldt Siberia op haar website te hopen de baan donderdag of vrijdag te kunnen openen.

Overigen heeft Scholten, van De Meernse IJsbaan, goede hoop voor de langere termijn. Na het weekend lijkt het opnieuw kouder te worden. Door de huidige kou is het water afgekoeld, waardoor het water bij een nieuwe vorstperiode sneller kan bevriezen.