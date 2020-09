Utrechtse initiatieven om te werken aan corona-achterstanden gaan door na succesvolle Zomerschool

De initiatieven om te werken aan de corona-achterstanden gaan vanwege het succes van de Zomerschool komend onderwijsjaar door.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelde tijdens de coronacrisis geld beschikbaar voor lokale initiatieven om te werken aan corona-achterstanden. In het nieuwe schooljaar gaat een deel van die initiatieven, waaronder ‘stadsnetwerk gelijke kansen’, door.

Ook kunnen kinderen hulp krijgen van een vrijwillige taalmentor die plezier in taal moet stimuleren en krijgen 36 leerlingen die beginnen aan de brugklas extra begeleiding van een vrijwillige thuismentor.

Zomer

Een van de succesvolle initiatieven van afgelopen zomer was de Zomerschool. Daar hebben 500 Utrechtse kinderen van 33 verschillende scholen achterstanden ingehaald die ze hadden opgelopen in de coronacrisis. De Zomerschool was een aanvulling op de periode waarin scholen hun onderwijs op afstand moesten geven.

Kinderen konden op zes locaties in Ondiep, Zuilen, Kanaleneiland en Overvecht vier dagen lang meedoen aan activiteiten op het gebied van taal, creativiteit en talentontwikkeling. Zo waren er bijvoorbeeld een rekenspeurtocht, robotspel en toneelles.