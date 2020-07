Utrechtse innovatie ingezet bij behandeling coronapatiënten: ‘Ballen tegenhouden in VR is mijn favoriete oefening, dan ben ik bloedfanatiek!’

Nederlandse fysiotherapeuten zijn gestart met de inzet van Virtual Reality brillen voor de revalidatie van coronapatiënten. Het Utrechtse bedrijf SyncVR Medical heeft een speciaal programma gemaakt, patiënten doen bijvoorbeeld lichamelijke oefeningen door virtueel kokosnoten te ontwijken.



Patiënten verliezen op de IC tot wel 5 procent per dag aan spiermassa, en gaan daardoor een maandenlang revalidatietraject in. Door gebruik van de VR-brillen wordt dit revalidatietraject aangenamer, intensiever, en naar verwachting korter. Tegelijkertijd zijn minder contactmomenten met de fysiotherapeut benodigd.

‘Prachtig’

Fysiotherapiepraktijk Colli uit Utrecht is een van de eerste gebruikers van de nieuwe technologie. Reacties van de therapeuten zijn positief. Han Janssen (Fysiotherapie Gendt): “Dit is een prachtige technologische innovatie binnen de fysiotherapie; door virtual reality wordt het revalideren een stuk leuker voor patiënten en als behandelaar is het een zeer geschikte tool om mijn patiënten te begeleiden.”

Het programma wordt nu ingezet voor patiënten die van corona revalideren, maar wordt in de komende maanden ook ingezet voor de bredere doelgroep van patiënten die moeten revalideren na een IC-opname, na een ingrijpende operatie of na een amputatie.

Kokosnoten

Patiënten die met de VR-bril revalideren, gaan een dagelijks programma door waarbij ze iedere dag spelenderwijs een bepaalde oefening uitvoeren. Zo doet een patiënt squats om onder voorbijvliegende kokosnoten te duiken op een tropisch eiland, of maakt grijpbewegingen om ballen uit een virtueel voetbaldoel te houden.

Peter (COVID-19 patiënt): “Het gebruik van VR is iedere keer weer een hoogtepunt in mijn revalidatie. Het programma stimuleert mij enorm om te bewegen en om te ontspannen. Ballen tegenhouden in VR is mijn favoriete oefening, dan ben ik bloedfanatiek!”

Het Virtual Reality programma genaamd FitterVandaagVR is ontwikkeld door het Utrechtse SyncVR Medical, in samenwerking met het Diakonessenhuis, Radboudumc en fysiotherapeuten.