Utrechtse instellingen kiezen drie kunstenaars die met hun werken mogen bijdragen aan herdenking coronacrisis

Dat de coronacrisis veel impact heeft gehad op ons leven, daarover is geen twijfel mogelijk. De vraag is nu hoe we in de toekomst op deze periode terugkijken. Daarom publiceerde de Universiteit Utrecht een open call voor artistieke onderzoeken naar het herdenken van de coronacrisis van dit jaar. De jury wees drie winnaars aan.

In de prijsvraag stonden twee vragen centraal: Hoe wordt ziekte ervaren, gedocumenteerd en onthouden door de samenleving en wat is de rol van kunst, kunstenaars en geheugencultuur tijdens dergelijke crisismomenten? Op de open call kwamen 23 inzendingen van verschillende kunstenaars. Een jury van medewerkers van de Universiteit Utrecht en het Centraal Museum heeft drie winnaars geselecteerd: Rosa Everts, Sanne Kabalt en Bart Lunenburg.

Pandemic 2020 van Rosa Everts bestaat uit gedetailleerde tekeningen van personen met één grote overeenkomst: het dragen van een mondkapje. Het voorstel van Sanne Kabalt is een kunstinstallatie, waarvoor ze De Hoest wil onderzoeken. Dat doet ze door inspiratie te halen uit verhalen van ex-coronapatiënten, literatuur en haar eigen observaties. Bart Lunenburgs voorstel borduurt voort op een eerder werk van hem: Room with Windows. De drie winnaars krijgen elk 5.000 euro voor hun winnende voorstel.

‘Kunst speelt belangrijke rol’

Samen met het Centraal Museum en ZonMw, een organisatie die zich inzet voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, publiceerde de Universiteit Utrecht deze open call – een soort prijsvraag voor creatieve makers. Zij krijgen nu de mogelijkheid om met hun werk bij te dragen aan de herdenking van de coronacrisis van het jaar 2020.

Volgens de Universiteit Utrecht zijn rouw en herinnering ‘van groot belang voor veerkrachtige samenlevingen’. Zij stelden hun vragen daarom hardop: Hoe kijken we terug op deze periode? Hoe staan we stil bij de slachtoffers die het virus heeft geëist? Door middel van de open call vroegen ze inbreng van kunstenaars, ideeën voor artistieke onderzoeken naar het herdenken van de coronacrisis.

“Kunst speelt een belangrijke rol in tijden van crisis”, licht kunsthistorica prof. dr. Eva-Maria Troelenberg toe: “Veel herdenkingen en monumenten in Nederland zijn opgericht ter herinnering aan rampen en moeilijke periodes.” Andere voorbeelden daarvan die zij noemt zijn herdenkingsmonumenten voor bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, de watersnoodramp in 1953 en de meer recente MH17-ramp.