Utrechtse Introductie Tijd gaat volgende week van start, met meer deelnemers dan voor corona

De Utrechtse Introductie Tijd, ook wel bekend als UIT, gaat vanaf maandag weer van start. Traditie gewijs gaan 3.700 studenten tot en met donderdag kennis maken met de stad en het studentenleven. Het was dit jaar voor het eerst ook mogelijk voor MBO-Studenten om zich inschrijven.

Het programma bestaat uit workshops, activiteiten in de stad, feesten en festivals die vooral in de binnenstad, Park Transwijk en het Wilhelminapark worden georganiseerd. Op de Neude wordt straks drie dagen lang live radio gemaakt. Woensdag gaan de nieuwe studenten uit in de binnenstad, maar ervaring leert dat ze daar ook op de andere avonden veelvuldig aanwezig zullen zijn

De organisatie is tevreden over het aantal inschrijvingen van dit jaar. Volgens secretaris Casper van Strien is de UIT met 3.700 deelnemers groter dan in 2019, de laatste keer dat het voor de coronaperiode werd georganiseerd. Sinds corona werd de UIT grotendeels online georganiseerd, en ook dit jaar vindt een deel van het programma in de digitale wereld plaats.

“Naast de fysieke activiteiten, hebben we ook dit jaar weer een online variant georganiseerd,” zegt Van Strien. “Nu willen we het er inhouden voor de mensen die er niet fysiek bij kunnen zijn in verband met de vakantieperiode.” Zo’n 200 studenten hebben zich voor de online variant aangemeld.

Mbo’ers

Voorgaande jaren konden alleen studenten van de Utrechtse hogescholen en universiteiten zich aanmelden. Dit jaar is er een pilot gehouden waarmee ook leerlingen van de Utrechtse mbo-scholen zich aan konden melden. “Van de 200 beschikbare kaarten die voor de pilot beschikbaar waren, zijn er 26 verkocht.” Een getal waar Van Strien tevreden mee is. “Dat we de 200 aanmeldingen niet gehaald hebben, is geen probleem. 26 aanmeldingen is wat ons betreft een prima resultaat van de pilot.”