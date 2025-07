Utrechtse Introductietijd breidt uit naar Rotsoord en zet in op bewust alcoholgebruik

De Utrechtse Introductietijd (UIT) ziet er dit jaar op verschillende vlakken anders uit. Voor het eerst wordt de introductieweek georganiseerd door een betaald studententeam, het programma breidt uit naar de wijk Rotsoord en er komt een bewustwordingscampagne over alcoholgebruik. “We willen dat iedereen de UIT op diens eigen manier kan beleven, met of zonder alcohol,” zegt Anton Dupré van het UIT-team tegen DUB.

Tijdens de UIT maken duizenden eerstejaarsstudenten kennis met stad en studentenleven. Van 11 tot en met 14 augustus ontdekken studenten Utrecht via bekende onderdelen zoals de stadsintroductie, de sport- en verenigingsmarkt en een feest in TivoliVredenburg. Nieuw dit jaar is een extra avondprogramma in de wijk Rotsoord, met onder meer een silent disco en bordspellen in lokale cafés.

‘Choose your Cheers’

Deze editie wil het UIT-team de deelnemers bewuster maken van hun alcoholgebruik. Onder de noemer ‘Choose your Cheers’, overgenomen uit Nijmegen, moedigt het UIT-team deelnemers aan zelf te bepalen of – en hoeveel – ze drinken. “UIT-lopers leren voor het eerst het studentenleven kennen. Ze kunnen groepsdruk ervaren om te drinken. We willen iedereen aanmoedigen om de UIT op diens manier te beleven. Het maakt daarbij niet uit of dit met of zonder alcohol is. Het belangrijkste is dat de week voor de UIT-lopers fijn verloopt”, aldus Dupré.

Er is dit jaar cider beschikbaar als glutenvrij alternatief met minder alcohol. Alcoholische én alcoholvrije bieren zijn verboden voor minderjarigen, om verwarring te voorkomen. Mentoren en crew zijn volgens de organisatie verantwoordelijk voor naleving van de regels. Wie zichtbaar onder invloed is, kan worden geweerd.

Gedragscode

De afgelopen jaren maakte de UIT er werk van om de sociale veiligheid tijdens de introductieweek te verbeteren. Bij het aanschaffen van het ticket ondertekenen de deelnemers de gedragscode. Daarmee stemmen ze in met de uitgangspunten van de introductieweek en beloven onder meer respect te hebben voor anderen en andermans grenzen te respecteren. Er is een vertrouwenspersoon beschikbaar en een centraal telefoonnummer voor meldingen van ongewenst gedrag.

UIT krijgt betaald team

Ook nieuw dit jaar is dat de UIT wordt georganiseerd door een betaalde studentengroep in dienst van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Eerdere besturen kregen alleen een beurs, wat volgens Dupré te weinig was. “In de huidige economie is het niet haalbaar om rond te komen van alleen een bestuursbeurs. Bestuursleden moeten hierdoor naast hun bestuursjaar nog werken of extra lenen bij DUO. Dat schrikt mensen af.”

Het team bestaat dit jaar uit zes studentmedewerkers. “We kijken erg uit naar de start van de UIT-week. Het is gezellig op kantoor, maar het echte werk moet nog beginnen. Af en toe verbazen we ons wel over hoe groot de UIT eigenlijk is. Dan besef ik mij toch wel dat we werken aan het grootste studentenevenement van Utrecht.”

Praktisch

Kaarten zijn te koop tot en met 31 juli. Er zijn 4.000 tickets beschikbaar. Ook kun je je nog aanmelden als crewlid.