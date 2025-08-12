Utrechtse Introductietijd treft hittemaatregelen, programma blijft vooralsnog staan

Ondanks de aanhoudende warmte deze week, blijft het programma van de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) vooralsnog hetzelfde. Dat meldt Anton Dupré, woordvoerder van de organisatie. Aan de UIT-week, die loopt van 11 tot en met 14 augustus, doen ruim 3000 nieuwe studenten mee. “We hebben op dit moment geen plannen om activiteiten te annuleren. Wel nemen we maatregelen tegen de hitte.”

Volgens de Dupré staat de organisatie in nauw contact met het externe weerbureau Weerexpert. “Vanaf een week voor de UIT ontvangen we hun eerste adviezen. Op basis daarvan hebben we verschillende scenario’s klaarliggen. Ons hitteplan wordt geëvalueerd op basis van actuele adviezen van het RIVM. We hebben vooralsnog geen advies gekregen om het programma aan te passen”, aldus de woordvoerder. “Bij temperaturen boven de 25 graden gaat wel ons hitteplan in. Dit is nu het geval en is inmiddels ook gecommuniceerd naar de uitlopers en mentoren.”

Maatregelen op locatie

Vandaag zijn de festiviteiten onder andere in de Botanische Tuinen. “Hier zorgen we voor extra schaduwplekken met tenten en schaduwdoeken. Er is gratis water beschikbaar en we voorzien in zonnebrand”, vertelt Dupré. Volgens hem zijn op alle locaties zijn EHBO-posten en mobiele eenheden aanwezig.

Mocht de hitte de gezondheid van deelnemers in gevaar brengen, dan sluit de organisatie verdere maatregelen niet uit. “We kunnen activiteiten verplaatsen naar een vroeger of later tijdstip, of in uiterste gevallen aflassen. Maar we proberen het ultieme beslismoment nog even uit te stellen. Binnen een halfuur kunnen we het volledige hitteplan activeren.”

Sportactiviteiten onder voorbehoud

Voor woensdag staan onder andere sportactiviteiten op het programma bij sportcentrum Olympos. “We hebben nog geen advies gekregen dat deze niet door kunnen gaan. Olympos hanteert ook een eigen hitteplan en er is de mogelijkheid om binnen te sporten, waar het koeler is. We houden hierover contact.”