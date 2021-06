Utrechtse Jaarbeurs drie keer ’s avonds open voor mensen die Janssen-vaccin willen

De Jaarbeurs in Utrecht gaat komende tijd drie keer ’s avonds open voor mensen die het Janssen-vaccin willen krijgen. Alleen mensen die van tevoren een afspraak hebben gemaakt, kunnen voor een prik terecht.

Op 2 juni besloot het kabinet te stoppen met het toedienen van het Janssen-vaccin. Dat besluit werd genomen omdat het vaccin een heel kleine kans geeft op ernstige bijwerkingen. Omdat er voldoende vaccins van Pfizer en Moderna beschikbaar worden de mensen die nu nog gevaccineerd worden geprikt met Pfizer of Moderna.

Volgens de Gezondheidsraad is het vaccin van Janssen voldoende veilig en effectief. In bepaalde gevallen is het volgens die raad zelfs verstandig om het Janssen-vaccin aan te bieden, omdat mensen met 1 prik van Janssen gelijk helemaal gevaccineerd zijn.

Vanaf 23 juni kunnen alle 18-plussers in Nederland op eigen initiatief toch het Janssen-vaccin krijgen. Ook de GGD Regio Utrecht begint op vrijdag 25 juni dus tijdelijk weer met het geven van het Janssen-vaccin. Het vaccin wordt vanaf vrijdag dagelijks toegediend op de vaccinatielocaties in Nieuwegein en Driebergen.

Jaarbeurs

Los van de reguliere vaccinatiemomenten zijn er drie speciale avondpriksessies in de Jaarbeurs in Utrecht. Die zijn op vrijdag 25 juni, woensdag 30 juni en donderdag 1 juli. De Jaarbeurs is die dagen open van 21.00 tot 1.00 uur.

Iedereen die het vaccin wil hebben kan vanaf woensdag 23 juni om 10.00 uur een afspraak maken via 030 630 54 00. Mensen die al een afspraak hebben voor vaccinatie met een ander vaccin maar liever Janssen willen, kunnen hun afspraak omzetten. De GGD benadrukt dat het niet mogelijk is om zonder afspraak gevaccineerd te worden.